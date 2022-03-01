Четверолапого приютили еще щенком, и теперь питомец не боится обстрелов

Военный корреспондент Михаил Андроник, освещающий текущую ситуацию в Донбассе, показал пользователям, кто принимает участие в спецоперации: журналист снял на видео собаку по кличке Ума, которая сразу же умилила русскоязычных пользователей Сети.

Репортер "Вести.Крым" уточнил, что Ума идет с бойцами Донецкой Народной республики в наступление. Четвероногий друг принимает участие в освобождении Мариуполя. Встретила группу собака уже за селом Широкино на юге Донецкой области – в 24 километрах от города.

Ума сразу же стала ласкаться к военкору, который в тот момент вел репортаж. Как указал Андроник, в операции, как видно, принимают участие не только люди.

"Дорогие и родные, берегите себя и берегите Уму", "Уме бы какую-нибудь легкую броню сообразить от осколков", "Берегите собачку! Возвращайтесь с победой и живые", – пишут в комментариях растроганные пользователи.

Собаку приютил один из бойцов ДНР: рассказал, что Ума выросла вместе с ним в окопах, воевала и каталась "на броне". Успела пережить семь кругов ада и теперь спокойно реагирует на обстрелы. Есть у бойца еще одна собака – пес Стафф, но его взяли уже большим. А "Умой" солдаты назвали собаку за ее ум – смышленая собака, которая все понимает.

О ситуации в ДНР поведал "Известиям" и местный житель, рассказавший, что за людей жители Донбасса тут не считались: сунешься порыбачить в море – уже начинают стрелять. С 2014 года военнослужащие ВСУ мародерствовали. Кое-где даже сохранилась надпись "Всех людей убить, детей – спалить".