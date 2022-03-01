В бой идут не только люди: собака-боец из Донбасса умилила пользователей Сети

В бой идут не только люди: собака-боец из Донбасса умилила пользователей Сети
Фото: pixabay.com
Четверолапого приютили еще щенком, и теперь питомец не боится обстрелов

Военный корреспондент Михаил Андроник, освещающий текущую ситуацию в Донбассе, показал пользователям, кто принимает участие в спецоперации: журналист снял на видео собаку по кличке Ума, которая сразу же умилила русскоязычных пользователей Сети.

Репортер "Вести.Крым" уточнил, что Ума идет с бойцами Донецкой Народной республики в наступление. Четвероногий друг принимает участие в освобождении Мариуполя. Встретила группу собака уже за селом Широкино на юге Донецкой области – в 24 километрах от города.

Ума сразу же стала ласкаться к военкору, который в тот момент вел репортаж. Как указал Андроник, в операции, как видно, принимают участие не только люди.

"Дорогие и родные, берегите себя и берегите Уму", "Уме бы какую-нибудь легкую броню сообразить от осколков", "Берегите собачку! Возвращайтесь с победой и живые", – пишут в комментариях растроганные пользователи.

Собаку приютил один из бойцов ДНР: рассказал, что Ума выросла вместе с ним в окопах, воевала и каталась "на броне". Успела пережить семь кругов ада и теперь спокойно реагирует на обстрелы. Есть у бойца еще одна собака – пес Стафф, но его взяли уже большим. А "Умой" солдаты назвали собаку за ее ум – смышленая собака, которая все понимает.

О ситуации в ДНР поведал "Известиям" и местный житель, рассказавший, что за людей жители Донбасса тут не считались: сунешься порыбачить в море – уже начинают стрелять. С 2014 года военнослужащие ВСУ мародерствовали. Кое-где даже сохранилась надпись "Всех людей убить, детей – спалить".

Источник: Вести.Крым ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей