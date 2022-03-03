Об этом заявила гендиректор

Наталья Синдеева заявила о приостановке вещания телеканала "Дождь"*. По словам гендиректора, это временная мера.

"Это был последний выпуск новостей. Мы надеемся, что вернёмся в эфир",

– заявила она.



В настоящий момент сайт телеканала недоступен.

Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке телеканала, а также радиостанции "Эхо Москвы". Причиной стало распространение "информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины". 3 марта стало известно, что радиостанцию "Эхо Москвы" закрывают. Об этом сообщил главред Алексей Венедиктов.

*Признан иноагентом.