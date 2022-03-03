Телеканал "Дождь"* на время прекратил работу

Телеканал "Дождь"* на время прекратил работу
Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Об этом заявила гендиректор

Наталья Синдеева заявила о приостановке вещания телеканала "Дождь"*. По словам гендиректора, это временная мера.

"Это был последний выпуск новостей. Мы надеемся, что вернёмся в эфир",

– заявила она. 

В настоящий момент сайт телеканала недоступен.

Ранее Роскомнадзор объявил о блокировке телеканала, а также радиостанции "Эхо Москвы". Причиной стало распространение "информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины". 3 марта стало известно, что радиостанцию "Эхо Москвы" закрывают. Об этом сообщил главред Алексей Венедиктов.

*Признан иноагентом.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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