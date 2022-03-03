Совет директоров радиостанции вынес вердикт

Совет директоров большинством голосов принял решение ликвидировать радио и сайт "Эха Москвы", заявил Алексей Венедиктов, главный редактор и ведущий радиостанции.

После этого Роскомнадзор потребовал у Google удалить приложение "Эхо Москвы".

До этого главный редактор радиостанции сообщал, что совет директоров "Эха" может сообщить о разрыве контракта с ними и ликвидации самого радио.

До этого на территории Европы Google блокировал YouTube-канал "Эха Москвы" за то, что тот связан с "Газпромом". Однако позже Алексей Венедиктов сообщил, что благодаря усиленной работе его коллег-журналистов по всему миру, разблокировки удалось добиться.

Ранее стало известно о том, что Роскомнадзору поступило требование от генеральной прокуратуры ограничить доступ к радиостанции "Эхо Москвы" и к сайту телеканала "Дождь"*. Связано это с тем, что на данных ресурсах публиковалась информация с призывами экстремистского характера к насилию по отношению к гражданам РФ, а также к разжиганию беспорядков в стране.

Алексей Венедиктов заявлял, что нормы законодательства нарушены не были, и сообщал о своем намерении обратиться в суд.

*признан иноагентом на территории РФ