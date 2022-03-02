Главред "Дождя" покидает Россию

Главред "Дождя" покидает Россию
Фото: www.instagram.com / tikhondzyadko/
Вероятно, издание попытается вещать с территории Грузии

Главред телеканала "Дождь" (признан иноагентом-СМИ в РФ) Тихон Дзядко в ближайшее время может покинуть Россию. Редакцию канала планирует перебраться в Тбилиси. Об этом сообщает Russia Today в среду, 2 марта.

Отмечается, что локация закавказской республики выбрана не случайно – супруга господина Дзядко ведущая "Дождя" Екатерина Котрикадзе родом из Тбилиси.

По мнению юриста Ильи Ремесло, бегство из РФ может быть связано с попыткой руководства издания уйти от ответственности за нарушение российского законодательства.

"Все же понимают, что за вывод в эфир телеканала экстремистского контента будет отвечать главный редактор. Поэтому переезд – это просто бегство. Однако есть вероятность, что официальная Грузия его не пустит", – предположил юрист.

Позднее сегодня господин Дзядко подтвердил информацию о временном отъезде из России из-за угроз безопасности. Он назвал это решение вынужденным и заявил, что вопрос блокировки ресурсов телеканал намерен обжаловать в суде.

По его словам, издание продолжит работать удаленно, однако "вещание из другой страны не планируется", передает телеграм-канал "Подъем".

Напомним, накануне Роскомнадзор заблокировал "Дождь" на территории РФ, поводом для этого решения стали фейки о военной спецоперации Москвы на Украине и призывы к несанкционированным митингам.

Кроме того, по требованию Генпрокуратуры надзорное ведомство ограничило доступ к радиостанции "Эхо Москвы".

Что касается Грузии, то она оказалась в числе тех стран, кто отказался вводить новые санкции в адрес России из-за ее действий на украинском направлении. За это Тбилиси получил свою порцию критики с берегов Днепра.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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