Гражданам США предложили переехать в бункер

Гражданам США предложили переехать в бункер
Фото: pixabay.com
Убежища оборудованы всеми удобствами

На фоне мировой политической нестабильности и усиления противостояния Запада с Россией американским гражданам уже предлагают сменить место жительства ради безопасности. В США начались продажи убежищ от радиоактивных осадков. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным авторов статьи, сегодня у американцев есть возможность купить бункеры, оборудованные всеми удобствами для жизни. Меж тем, за роскошные условия и безопасность придется выложить немаленькую сумму: порядка 1,75 миллиона долларов. Это значит, что в случае потенциальной ядерной войны не всем гражданам США достанутся большие кровати.

В убежищах установлены спальные места для больших семей. Детям американских богачей, возможно, придутся по вкусу оборудованные игровые комнаты. А их родители в это время смогут даже поиграть в бильярд. С питанием тоже не возникнет проблем – в бункерах построены просторные кухни со всей необходимой бытовой техникой и погребами для хранения еды.

На данный момент можно приобрести четыре подземных объекта в штате Монтана. Размер каждого бункера превышает 200 квадратных метров. Кстати, такими размерами жилища может похвастаться далеко не каждый американец.

В случае реально наступления катастрофы убежища смогут работать автономно, поддерживая оптимальные условия жизни. Они оборудованы специальными климатическими системами. 

Агенты по продажам шутят, мол, даже район для проживания отличный, с красивыми видами. Единственный минус – окна в подземном доме не предусмотрены.

Трудно оценить, действительно ли США готовятся к ядерной войне, однако недавно американские ВВС заказали разработку нового микроволнового оружия, способного сбивать летательные объекты.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

"Как Наполеон или Гитлер": Лавров рассказал о планирующейся против России войне

Ситуация на международной арене резко обострилась

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей