Убежища оборудованы всеми удобствами

На фоне мировой политической нестабильности и усиления противостояния Запада с Россией американским гражданам уже предлагают сменить место жительства ради безопасности. В США начались продажи убежищ от радиоактивных осадков. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным авторов статьи, сегодня у американцев есть возможность купить бункеры, оборудованные всеми удобствами для жизни. Меж тем, за роскошные условия и безопасность придется выложить немаленькую сумму: порядка 1,75 миллиона долларов. Это значит, что в случае потенциальной ядерной войны не всем гражданам США достанутся большие кровати.

В убежищах установлены спальные места для больших семей. Детям американских богачей, возможно, придутся по вкусу оборудованные игровые комнаты. А их родители в это время смогут даже поиграть в бильярд. С питанием тоже не возникнет проблем – в бункерах построены просторные кухни со всей необходимой бытовой техникой и погребами для хранения еды.

На данный момент можно приобрести четыре подземных объекта в штате Монтана. Размер каждого бункера превышает 200 квадратных метров. Кстати, такими размерами жилища может похвастаться далеко не каждый американец.

В случае реально наступления катастрофы убежища смогут работать автономно, поддерживая оптимальные условия жизни. Они оборудованы специальными климатическими системами.

Агенты по продажам шутят, мол, даже район для проживания отличный, с красивыми видами. Единственный минус – окна в подземном доме не предусмотрены.

Трудно оценить, действительно ли США готовятся к ядерной войне, однако недавно американские ВВС заказали разработку нового микроволнового оружия, способного сбивать летательные объекты.