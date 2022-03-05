По характеру погода сравнима с концом января, указала метеоролог

В Москве и области на предстоящих праздничных днях ожидается минусовая температура, о чем сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, по характеру погода сравнима с морозами, характерными для конца января-начала февраля. В целом существенных осадков можно не ждать.

Минимальная температура воздуха в воскресенье, 7 марта, составит 0 градусов в Москве, в области – до 10 градусов мороза

8 числа температура в городе опустится также до 10 градусов ниже нуля, в ночь – еще холоднее, отмечает "Радио 1".