Москвичам предрекли февральские морозы на 8 марта

По характеру погода сравнима с концом января, указала метеоролог

В Москве и области на предстоящих праздничных днях ожидается минусовая температура, о чем сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, по характеру погода сравнима с морозами, характерными для конца января-начала февраля. В целом существенных осадков можно не ждать.

Минимальная температура воздуха в воскресенье, 7 марта, составит 0 градусов в Москве, в области – до 10 градусов мороза

8 числа температура в городе опустится также до 10 градусов ниже нуля, в ночь – еще холоднее, отмечает "Радио 1".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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