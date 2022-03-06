К счастью, никто не пострадал

В Соединенных Штатах произошел не самый частый случай: олень ворвался через окно в магазин одежды, распугав и персонал, и посетителей. Новость осветили американские издания – в основном региональные.

Либби Смолл, представитель магазина одежды, в котором произошел курьезный случай, рассказала, что 1 марта олень внезапно выбил стекло и ворвался в помещение. Животное просеменило через ряды одежды и оказалось уже в примерочной. Там ошалевший олень начал биться о зеркало, тщетно пытаясь выйти. Либби вспомнила, что кто-то начал шутить – мол, олень пытался купить пару аксессуаров и потом не смог самостоятельно открыть дверь.

У магазина в тот момент находились трое мужчин, которые взяли инициативу в свои руки и выручили бедное животное – вывели из помещения невесть откуда взявшегося оленя. К счастью, никто не пострадал.

Магазин остался в целости – пострадало только стекло, которое олень разбил. Сейчас владельцы магазина пытаются разыскать неизвестных спасителей, чтобы вручить им награду.

"Они ведь вытащили оленя, потому что он продолжал таранить зеркало, и они смогли отвлечь животное. Убрали зеркало со стены, и использовали его, выключив свет, чтобы олень смог выбраться из магазина. Мы хотим поблагодарить их за помощь, потому что товару и магазину мог быть нанесен гораздо больший ущерб", – призналась Смолл.

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