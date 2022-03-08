Дьявольская ухмылка кота заставила зрителей вздрогнуть - видео

Дьявольская ухмылка кота заставила зрителей вздрогнуть - видео
Фото: www.pixabay.com
Мало кто был готов к тому, что милый котик может показать сатанинский оскал

Большинство российских семей питает огромную слабость к домашним питомцам. Милые пушистики скрашивают серые будни людей своим порой очень удивительным поведением. Чаще всего хозяева умиляются действиями своих пушистиков, однако иногда животинка приводит людей в ужас. Например, устрашающая ухмылка рыжего кота навела шороху в интернет-пространстве.

Крупный очаровательный кот с виду выглядит совсем безобидным и очень милым. Однако, судя по видео, которое распространилось в Сети, периодически он позволяет себе весьма необычные выходки. На кадры попал момент, когда котик решил коварно улыбнуться.

Рыжий монстрик глядит в камеру, а потом постепенно начинает растягивать губы в оскале. Стоит отметить, что острые и длинные зубы питомца, а также выражение всей дьявольской моськи способно навести страху даже на самого сдержанного человека.

Некоторым особенно впечатлительным может показаться, что котофей прибыл прямиком из Ада. Впрочем, даже дьявольская улыбка не отменяет того, что пушистик выглядит просто очаровательно.

К слову, ранее "Утро" делилось забавным видеороликом с отчаянными котами-скалолазами.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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