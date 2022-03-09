События последних двух недель станут очередным витком истории

Астрологи и экстрасенсы пытаются вместе с экономистами дать прогноз на весну 2022 года. По словам финалиста шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Зираддина Рзаева, россияне переживают непростой период для своей страны. Однако жизнь состоит как из хороших, так и из неприятных моментов. В ближайшие два-три года будет сложно. Однако спустя некоторое время все наладится.

Иными словами, указывает экстрасенс, страна вместе с остальными государствами переживает мировой экономический кризис, начавшийся зимой 2022 года. Проблема имеет глобальный масштаб.

Что касается доллара, его курс к рублю стабилизируется уже через три месяца. В июне начнется массовый экономический подъем для бизнеса внутреннего производства. Совет предприимчивым дельцам: нужно развивать собственное производство, потому что рынок претерпевает ощутимые изменения.

А те, кто отменяет свой отпуск, уже после июня может отправиться куда-нибудь отдохнуть. Но уже в восточном направлении.

По словам астролога Тамары Глобы, события последних двух недель вскрыли и обострили все противоречия, которые копились как гной. Все произошло бы гораздо раньше, считает специалист, если бы не пандемия, затормозившая мир на два года.

"Это было время активного противостояния Марса. Примерно два с половиной года – время, которое будет завершать события, начавшиеся сейчас", – считает Глоба.

Март, считает астролог, станет месяцем поиска новых соглашений, а май – временем разногласий. Летом же стоит ожидать определенной паузы.

Ранее астролог назвал условия перемирия между Украной и Российской Федерацией.