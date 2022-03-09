Акробатические способности пушистого превзошли все ожидания

Домашние любимцы частенько становятся главными героями семейных хроник. Так произошло и с крупным серым котом, которого, по всей видимости, зовут Василий. Недюжинные способности кота-гимнаста поразили общественность.



Действительно, поза, которую каким-то неимоверным образом сумел занять пушистый товарищ, явно превышает границы возможного. Четвероногий любимец семейства буквально вывернулся "наизнанку", чем не на шутку перепугал некоторых пользователей интернет-пространства.

Передняя часть тела пушистика осталась на столе, а вторая половина вместе с задними ногами буквально "перекинулась" через позвоночник котофея. Любопытно, что такая поза явно не приносит дискомфорт Василию.

Хозяин пушистого акробата и автор ролика, судя по всему, привык к таким выкрутасам своего питомца. Комментатор задорно рассказывает о необычном "упражнении", которое якобы помогает справиться с любыми недугами спины. Впрочем, очевидно: если подобный трюк повторит человек, его здоровью будет нанесен непоправимый ущерб.

К слову, недавно "Утро" делилось забавным видеороликом с рыжим котом, который распугал народ своей дьявольской улыбкой.