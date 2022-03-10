Чтобы рос сильным и здоровым: астролог дала советы по выбору имени для ребенка

Чтобы рос сильным и здоровым: астролог дала советы по выбору имени для ребенка
Фото: pixabay.com
Одно из первых правил - созвучие с фамилией и отчеством

Судьба человека находится в прямой зависимости от имени, которым его наделяют. Такого мнения придерживаются экстрасенсы, умеющие читать знаки Вселенной и понимающие послания, оставленные звездами. По словам астролога Елены Проскуряковой, имя – это не просто слово, а целый набор звуков, которые определенным образом влияют на его носителя.

Именно поэтому, уточняет эксперт, родители играют ключевую и первичную роль в определении судьбы своего ребенка. Ведь каждый мечтает об успешном будущем своего наследника – чтобы был красивым, здоровым и счастливым. Чтобы не ошибиться, нужно помнить, что особенных или крайне плохих имен не бывает. Но существует свобода выбора и возможность наделять наследника или наследницу именем, которое вполне созвучно с фамилией и отчеством.

Однако существует и определенная закономерность. Нужно знать, какие имена наиболее популярны в регионе проживания семьи. Если вы выберете для ребенка то, которое на слуху, то здоровье с адаптацией будут не в пример выше, чем у тех ребят, которых решили назвать редкими и вычурными именами. 

Не очень хорошая судьба с иммунитетом может быть и у тех детей, которых решили назвать старинными именами. Поэтому нужно руководствоваться не фантазиями – держите себя в руках.

Вы выбираете имя человеку, который с ним живет, напоминает специалист. Ребенку нужно, чтобы имя было созвучно отчеству и фамилии, пишет "Пятый канал".

Ранее эксперты рассказывали, какой день считается самым лучшим у пар для рождения малыша. Значение имеет как день недели, так и конкретное время. И в каждом цикле имеется своя особенность.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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