Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram

Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram
Фото: Avishek Das / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ведомство ответило на призыв к насилию в отношении россиян

Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к Instagram в ответ на разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении россиян в социальных сетях. Об этом пишет телеканал МИР24.

В регулятор направлено требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram для граждан Российской Федерации. Причиной стало недавнее разрешение для интернет-пользователей размещать контент, в котором содержатся призывы к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих.

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, после того как компания Meta, владеющая соцсетью, разрешила пользователям призывать к насилию против российских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 В соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России", — говорится в сообщении.

 В Генпрокуратуре также отметили, что в Instagram регулярно появляются призывы к участию россиян "в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием".В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики компании, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. В СК квалифицировали действия Meta как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму 


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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