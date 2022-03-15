Простояло 20 лет: ребенок нашел ошибку на мемориальном камне Пушкину

Простояло 20 лет: ребенок нашел ошибку на мемориальном камне Пушкину
Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никто из местных не обращал внимание на надпись все это время

Мальчик из города Иваново обнаружил ошибку, которую допустили авторы мемориального сооружения, возведенного еще двадцать лет назад. Об оплошности стало известно только сейчас.

Как отмечает источник, речь идет о мемориальном памятнике, установленном в честь русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Выгравированная строка "И неНодкупный голос мой был эхо русского народа" из стихотворения "К Н. Я. Плюсковой" содержит ошибку в одном слове, однако по непонятным причинам никто из местного населения на оплошность не обращал внимание все эти годы.

Надпись с допущенной ошибкой выгравирована в самом центре мемориального камня. О ситуации стало известно уже городской администрации. Местные власти сообщили, что в самом скором времени устранят недочет и исправят на памятнике ошибку.

А на наблюдательного ребенка мэрия обратила внимание: пообещала выписать ему премию. После проверки информации городские власти заявили, что направят вопрос в управление по благоустройству, те же свяжутся с подрядчиками. В течение семи дней художники переделают табличку.

Ребенок уже взят на заметку – найдут способ его пригласить на какое-нибудь образовательное мероприятие. Мэрия выйдет с мальчиком на связь.

А не так давно мы сообщали о громком конфузе, который произошел в Британии с продукцией сувенирных изделий, изготовленных в честь семидесятилетия Елизаветы II на троне. Весь десятитысячный тираж чайного сервиза оказался бракованным – вместо The Platinum Jubilee авторы изделий написали The Platinum Jubbly. Оказалось, что продукция изготовлена на одном из китайских заводов. Одна компания обещала перекупить всю партию.

Источник: Подъем ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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