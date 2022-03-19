Судя по последним кадрам, клыкастый проиграл коварному фрукту

Домашние любимцы – настоящий кладезь забавных историй, которые навсегда остаются в семейном архиве. Непосредственность и изобретательность пушистых хвостиков умиляет их хозяев и всех окружающих. Новой звездой Сети стал очаровательный пес, который решил расквитаться с лимоном за неизвестный "проступок".



Мощная собака устроила целый поединок с наглым фруктом. Возможно, пса поразил кислый вкус лимона или же очень удивил его резкий аромат. Как бы там ни было, четвероногий товарищ решил накинуться на обидчика и всеми силами старался его победить.

На кадрах видно, как песик то бьет лимон лапой, то пытается укусить его. Однако коварный фрукт так просто не сдается. Кислый привкус постоянно заставляет хвостатого отпрыгивать. Так вышло, что в конце концов, победа осталась на стороне лимона. Судя по последним кадрам, в итоге пес признал свое поражение и в ужасе убежал от желтого "агрессора".

К слову, недавно "Утро" делилось видеороликом, на котором воинственная утка заставила сдаться кота.