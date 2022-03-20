Состояние Жириновского резко ухудшилось - СМИ

Состояние Жириновского резко ухудшилось - СМИ
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вокруг фигуры политика происходят странности

Состояние лидера либералов и демократов Владимира Жириновского интересует, наверное, почти каждого жителя нашей страны. Люди бдительно следят за информацией, распространяющейся в интернет-пространстве. Стоит отметить, что появляющиеся о политике данные зачастую противоречат друг другу. Только сегодня, 20 марта, в прессе появились три взаимоисключающие публикации. Так, информационное пространство взорвала новость о том, что Жириновскому стало резко хуже.

Соответствующие данные попали в распоряжение журналистов издания "Известия". В статье со ссылкой на некий источник указано, что Владимира Вольфовича вновь отправили в медикаментозную кому из-за ухудшения самочувствия. Также сообщается, что у Жириновского начался сепсис.

Впрочем, достаточно оперативно в прессе появилось опровержение. Так, в пресс-центре ЛДПР подчеркнули, что лечение политика проходит в соответствии с разработанным медиками планом, никаких ухудшений не зафиксировано.

Сумятицу в происходящее добавила и сегодняшняя публикация интервью с Владимиром Вольфовичем о его отношении к действиям Соединенных Штатов Америки. Сложилось впечатление, что политик набрался сил и провел первую беседу с журналистами. Впрочем, потом в телеграм-канале РИА "Новости" появилось объяснение, в котором журналисты сообщили, что опубликовали старое интервью.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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