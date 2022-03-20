Планы американцам не удалось реализовать в целом ряде стран

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о череде провалов США. В первую очередь, это касается военной кампании в Ираке. Вашингтон планирован развалить страну на отдельные государства, свергнув и казнив Саддама Хусейна. В качестве предлога для вторжения назвали борьбу с терроризмом.

США намеревались "расчленить все государства на Ближнем Востоке чтобы было десятки мелких государств, а над всеми доминировал бы Израиль с мощной армией", заявил Жириновский. Однако ничего не вышло. Политик уверен, что у Ирака получится восстановить государственность.

Провалились США и в других странах, напомнил Владимир Вольфович. Речь идет о Сирии, Ливии и Афганистане. Интервью политик дал прессе еще до болезни, однако обнародовали его только сейчас.

Напомним, Жириновский еще в начале февраля был госпитализирован с коронавирусом. Его состояние ухудшалось и медики решили ввести его в искусственную кому. Организму удалось справиться с опасным вирусом – сообщалось, что политик пошел на поправку. После того, как его вывели из комы, появились новости о том, что он уже начал работать и раздает указания.