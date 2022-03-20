Хвостатым удалось установить самые крепкие отношения

Принято считать, что коты и собаки люто ненавидят друг друга и никогда не могут ужиться вместе. Однако есть огромное количество свидетельств обратного. Зачастую, четвероногие товарищи способны выстроить самые теплые и крепкие отношения. Любопытно, что иногда проявление добрых чувств граничит с большой опасностью.



В интернет-пространстве огромную популярность получил видеоролик, на котором громадный мохнатый пес демонстрирует свою любовь к серому котику. Сначала усатый ластится к старшему товарищу, явно нарываясь на ласку. Судя по всему, пес привык наглаживать маленького наглеца и относится к потребностям хвостатого с пониманием.

Удивительно, но объятия четвероногих друзей дошли до того, что пес чуть не проглотил своего младшего товарища. По крайней мере, голова котика полностью оказалась в пасти собаки. Пес даже немного поприкусывал усатую морду, видимо делая таким образом массаж головы. Как бы там ни было, очаровательный котофей остался в восторге от такого проявления чувств.

К слову, недавно "Утро" делилось забавным видеороликом с огромной собакой, которая вступила в схватку с лимоном и позорно проиграла наглому фрукту.