Политик заявлял, что страна будет следующей после Украины

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, который на протяжении месяца публикует некие выдержки с разного рода "пророчествами", сделанными главой либерально-демократической партии России Владимиром Жириновским, обнародовал очередное судьбоносное заявление своего начальника – тот предрек стремление Североатлантического альянса взять под полный контроль Крым.

Глава региона уже публиковал ранее "пророчества" с лидером ЛДПР – к примеру, тот предсказывал лишение Украины государственности и "плохо соображающего" Джо Байдена, который, считал тогда российский политик, физически лишен способностей, которые позволяли бы тому занимать кресло главы государства.

В середине "нулевых", вспомнил Дегтярев, Жириновский уже обращался к политическому руководству Украины, что Соединенным Штатам нужен от официального Киева лишь Крым, чтобы избавиться от российского флота и наступить ближе к юженым городам России и Краснодарскому краю. Незалежная же представлялась для Вашингтона лишь проходным двором, сообщает "Свободная Пресса".

"Никогда они вас не примут. Они уничтожат вас с Польшей из-за вашего географического расположения", – приводит губернатор Хабаровского края слова Жириновского.

А не так давно в Сети всплыло не менее судьбоносное высказывание Жириновского – в 2008 году тот выступал на украинском телевидении, порассуждав о дальнейших политических статусах официальных Тбилиси и Киева. Лидер либерал-демократов заявил, что наилучшим решением для администраций обеих стран считает нейтральность и полдержание дружеских связей с РФ.