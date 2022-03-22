Россиян предупредили об опасности использования Instagram*

Россиян предупредили об опасности использования Instagram*
Фото: pixabay.com
Взаимодействие с данной соцсетью может иметь последствия

Суд признал Instagram* и Facebook*  экстремистскими. Об этом стало известно в понедельник, 21 марта. При этом было сказано, что пользователи никак не будут наказываться за пользование данными ресурсами, несмотря на их запрет в России. 

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в любом случае призвал подписчиков быть осторожными, пользуясь данными площадками, передает "Общественная служба новостей"

Он заявил, что пользователи этих социальных сетей должны быть готовы к последствиям. По его словам, в теории некоторые взаимодействия с этими площадками могут признать экстремистскими, несмотря на обещание не наказывать обычных пользователей. 

Так, Зыков предупредил, что в зоне риска находятся такие действия, как переписка на данных площадках, покупка там рекламы или инвестиции в акции Meta**. Директор АППСИМ настоятельно советовал пользователям соблюдать осторожность. 

Ранее компанию Meta** и Instagram* и Facebook* в России признали экстремистскими за нарушение прав российских граждан и распространение недостоверной информации.  

* Соцсети признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ

** Запрещенная в России организация

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

Байден испугался вероятного ответа России на санкции Запада

Президент США обратился с официальным предупреждением

Москва пригрозила Вашингтону полным разрывом отношений из-за Байдена

На Смоленской площади вручили ноту протеста послу Салливану из-за длинного языка хозяина Белого дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей