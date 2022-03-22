Взаимодействие с данной соцсетью может иметь последствия

Суд признал Instagram* и Facebook* экстремистскими. Об этом стало известно в понедельник, 21 марта. При этом было сказано, что пользователи никак не будут наказываться за пользование данными ресурсами, несмотря на их запрет в России.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в любом случае призвал подписчиков быть осторожными, пользуясь данными площадками, передает "Общественная служба новостей".

Он заявил, что пользователи этих социальных сетей должны быть готовы к последствиям. По его словам, в теории некоторые взаимодействия с этими площадками могут признать экстремистскими, несмотря на обещание не наказывать обычных пользователей.

Так, Зыков предупредил, что в зоне риска находятся такие действия, как переписка на данных площадках, покупка там рекламы или инвестиции в акции Meta**. Директор АППСИМ настоятельно советовал пользователям соблюдать осторожность.

Ранее компанию Meta** и Instagram* и Facebook* в России признали экстремистскими за нарушение прав российских граждан и распространение недостоверной информации.

* Соцсети признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ

** Запрещенная в России организация