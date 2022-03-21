Суд признал Meta экстремистской организацией

Сегодня, 21 марта, один из судов российской столицы вынес вердикт по поводу популярных социальных сетей Facebook и Instagram. По решению суда обе соцсети запрещены на территории Российской Федерации. Основанием стала экстремистская деятельность ресурсов.

Суд подчеркивает, что данное решение подлежит исполнению немедленно. Сообщается, что таким образом российские власти стремятся защитить граждан нашей страны от нарушения их права получать достоверную информацию. Известно, что Instagram отказался удалять несколько тысяч фейков, дискредитирующих действия российской армии в ходе спецоперации на территории украинского государства.

Более того, компания Meta, которой принадлежат обе соцсети, попала в громкий скандал, заявив, что не будет блокировать призывы к расправе над россиянами. Теперь она признана экстремисткой. Подобные ненавистнические шаги не могли остаться безнаказанными.

При этом отдельно подчеркивается, что решение не распространяется на мессенджер WhatsApp.