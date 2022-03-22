Навального* приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Навального* приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Осужденный не согласен с вынесенным решением

Российский суд приговорил блогера Алексея Навального* к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом стало известно сегодня, 22 марта.

Как отмечает источник, решение вынесено Лефортовским районным судом Москвы. Навальный* проходит в качестве фигуранта по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Ему назначен также штраф в размере 1 200 000 рублей и полтора года ограничения свободы.

Судебный процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии № 2 Владимирской области. Трансляция судебного заседания была доступна для средств массовой информации.

В ходе вынесения приговора суд сообщил, что фигурант совершил мошенничество, а именно похитил чужое имущество обманным путем. Алексей Навальный* признан виновным по всем вменяемым ему эпизодам мошенничества в особо крупном размере, а также в неуважении к правосудию – статьи 159 и 297 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Сам блогер не согласился с вынесенным ему решением – как пишет RT, фигурант начал пререкаться с судьей.

Напомним, блогера обвиняли в хищении денежных средств россиян в ходе выборов президента Российской Федерации в 2018 году. Суд постановил, что блогер вместе с соучастниками решил присвоить деньги, которые были пожертвованы на избирательную кампанию. Навальный осознавал, что из-за непогашенной судимости лишен законных оснований на участие в выборах на пост главы государства.

*внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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