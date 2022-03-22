Женщина называет своего питомца "самым особенным в мире"

Известно, что пушистики часто лежат на частях тела хозяина или хозяйки – именно там, где со здоровьем не все в порядке. Кошки чувствуют наши недуги: нервно прохаживаются вокруг того самого места, ластятся и мурлыкают, посылая нам сигналы. Однако не всегда удается понять их "язык". Лучше всего узнать наверняка и сходить на обследование к медикам.

Жительница Великобритании Гилл Келли рассказала об одном случае, который произошел с ней несколько лет назад. Однажды женщина почувствовала мучительную боль в животе – это случилось в тот момент, когда кот по кличке Хамбаг вдруг прыгнул ей на живот. Женщина закричала от пронзительной боли. Таким образом вышло, что пушистик одним прыжком привлек внимание к серьезной проблеме.

Взволнованный супруг почувствовал неладное – решил, что жене нужно провериться. Оказалось, что не зря. После обследования выяснилось, что у Гилл давно рак яичников. Общая симптоматика проявлялась в виде вздутия живота и нерегулярных менструаций, однако сама женщина все время списывала ситуацию на приближающийся климакс.

Опухоль удалось удалить, после хирургического вмешательства женщина пошла на поправку. Теперь Гилл считает своего пушистика "самым особенным котом в мире".

"Если бы не Хамбаг, я бы до сих пор испытывала тот дискомфорт. Иначе рак был бы запущен и не поддавался бы лечению", – считает женщина.

Гилл до сих пор, однако, обеспокоена своим состоянием – не исключает, что рак может вернуться. Сейчас женщина практикует иглоукалывание, чтобы отогнать тревогу, и занимается творчеством.

А недавно мы делились забавным роликом, на котором кот помогает хозяину достать упавшую под холодильник крабовую палочку.