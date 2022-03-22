Пользователи надеются, что животное на самом деле не столь кровожадно

Нередко мы делимся смешными, трогательными и подчас душещипательными историями про кошек и собак, которые покоряют социальные сети. Однако среди питомцев есть и более редкие животные – особенно у тех из людей, кто живет в сельской местности. Вот уж где полно живности.

Оказывается, очень милыми и такими же вредными могут быть и ослы. Хотя они в основном используются для хозяйственных нужд, но часто становятся одомашненными.

В Сети появилось видео, на котором ослик с упряжью решил полакомиться во время отдыха. А напротив него стоял и наблюдал за происходящим пес. Собакену пришлось нелегко: ослик решил по непонятным причинам попробовал на вкус его бок. Животное начало кусать собаку – видимо, стало интересно, съедобен ли бедный пес.

Собака, кстати, отреагировала невозмутимо. В целом, она явно не поняла, что это вообще такое было – растерянно посмотрела на оператора, ошалев от происходящего. Что ж, остается надеяться, ослик своего друга покусал не больно, и все обошлось.

Хотя кто-то в комментариях написал, что ослик хотел помочь – раз укусил за пятно, то решил, что на теле у товарища явно имеется что-то лишнее.

"Ослику приглянулся бочок", "Придет вредный "осличок" и укусит за бочок", "Это больно, меня пони укусила как-то за руку", "Я в шоке, маааам забери его от меня", Ой-ой, не троньте мое пятнышко", "Бедная собака", – пишут жалостливые пользователи в комментариях под роликом.

А не так давно мы делились историей, в которой воинственная утка решила устроить по непонятным причинам коту нагоняй – закусала и замучила так, что пушистик сбежал.