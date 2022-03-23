Провидица дала прогноз и об экономической обстановке в стране

Целительница Джуна известна своими точными предсказаниями. Оказывается, провидица делилась прогнозами и о ситуации в Росиии.

Так, на 2022 год Джуна предвидела некоторые экономические и политические события. Например, она рассказала об отношениях России с другими государствами. Экстрасенс заявила, что несмотря на свои попытки, Запад не сможет сломить Россию и обломает зубы об великую державу. При этом позже отношения станут немного лучше, однако ожидать дружбы между государствами не стоит. Разность менталитетов так или иначе сильно скажется на взаимоотношениях России с Западом.

Что касается внутренней ситуации, то здесь Джуна предсказала упадок культуры и нравственных ценностей. Предсказательница сообщила, что люди начнут платить по счетам за свои действия.

Кроме того, экстрасенс дала комментарий и об экономической ситуации. Так, она заявила, что кризис в 2022 пойдет на спад. Сложности в экономике Джуна назвала переходным состоянием и заявила, что бизнесмены научатся зарабатывать деньги новым способом.

Ранее мы публиковали прогнозы от порицателя Вольфа Мессинга, которого, по слухам, посещал сам Иосиф Сталин. В свое время он делал точные предсказания на 20 век, а теперь его слова о событиях текущего времени начали с точностью сбываться.