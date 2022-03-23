На торжество пустили всего несколько человек

Скандально известный австралийский журналист Джулиан Ассанж основал новую ячейку общества. Однако праздничное событие вряд ли было похоже на настоящую свадьбу. Расписываться будущим супругам пришлось в стенах тюрьмы, а гостями торжества стали сотрудники режимного объекта.

Основатель портала WikiLeaks, разоблачивший множество шпионских историй, связанных с незаконной деятельностью западных спецслужб и приведших к целому ряду международных скандалов, сегодня ожидает экстрадицию в США. На время судебного разбирательства активиста отправили в британскую тюрьму Белмарш.

Как сообщает РИА Новости, именно туда прибыла невеста Ассанжа для участия в свадебной церемонии. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канала информагентства. Кстати, еще до заключения брака пара успела обзавестись двумя детьми.

На кадрах запечатлен момент прибытия Стеллы Морис в тюрьму. Как видно, территория оцеплена полицией. Сама невеста одета в шикарное белое платье. За ее свадебный наряд отвечала знаменитый британский модельер и дизайнер Вивьен Вествуд.

Торжество состоялось в 16:00 (мск) в среду, 23 марта. На свадьбу Ассанжа и Морис допустили всего шесть гостей, в том числе, двоих свидетелей. На церемонии также присутствовала охрана.

Кстати, недавно в Британии разгорелся очередной шпионский скандал. Члены парламента заподозрили премьер-министра Бориса Джонсона в работе на Россию.