Джулиан Ассанж сыграл свадьбу в тюрьме - видео

Джулиан Ассанж сыграл свадьбу в тюрьме - видео
Джулиан Ассанж. Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На торжество пустили всего несколько человек

Скандально известный австралийский журналист Джулиан Ассанж основал новую ячейку общества. Однако праздничное событие вряд ли было похоже на настоящую свадьбу. Расписываться будущим супругам пришлось в стенах тюрьмы, а гостями торжества стали сотрудники режимного объекта.

Основатель портала WikiLeaks, разоблачивший множество шпионских историй, связанных с незаконной деятельностью западных спецслужб и приведших к целому ряду международных скандалов, сегодня ожидает экстрадицию в США. На время судебного разбирательства активиста отправили в британскую тюрьму Белмарш.

Как сообщает РИА Новости, именно туда прибыла невеста Ассанжа для участия в свадебной церемонии. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канала информагентства. Кстати, еще до заключения брака пара успела обзавестись двумя детьми. 

На кадрах запечатлен момент прибытия Стеллы Морис в тюрьму. Как видно, территория оцеплена полицией. Сама невеста одета в шикарное белое платье. За ее свадебный наряд отвечала знаменитый британский модельер и дизайнер Вивьен Вествуд.

Торжество состоялось в 16:00 (мск) в среду, 23 марта. На свадьбу Ассанжа и Морис допустили всего шесть гостей, в том числе, двоих свидетелей. На церемонии также присутствовала охрана.

Кстати, недавно в Британии разгорелся очередной шпионский скандал. Члены парламента заподозрили премьер-министра Бориса Джонсона в работе на Россию.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Чубайс лишился высокого поста и спешно покинул Россию

Вместе с политиком за границу уехала его супруга

Пленные солдаты ВСУ раскрыли поставленные перед ними боевые задачи

Украинцы рассказали о преступных приказах Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей