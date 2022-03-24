Серый пушистик выбрал для манипуляций весьма неординарный способ

Домашние животные – одни из самых главных манипуляторов. Когда они смотрят на хозяина большими умоляющими глазками, им просто невозможно отказать в угощении или других просьбах. Владельцы домашних животных часто идут на поводу у своих любимцев и не могут сказать им "нет". При этом некоторые питомцы не ограничиваются милым взглядом и идут на более хитрые ухищрения.



Герой данного ролика явно умеет убеждать и добиваться своего. Серый котик, увидев в руках хозяина миску с курицей, начал буквально умолять своего владельца об угощении. Несмотря на то, что на заднем плане видно множество мисок, наполненных едой, хитрому пушистику понадобилось угощение именно из хозяйской тарелки.

Поделился ли человек со своим питомцем, неясно, однако скорее всего серому коту не получилось отказать.

"Вот как нужно просить курятину", – подписали видео в Telegram-канале.

Ранее мы делились видео, на котором ослик решил познакомиться с псом весьма неординарным способом. Собака ничего не подозревала и стояла в сторонке, когда осел решил попробовать его на вкус. Правда, пес даже не успел понять, что произошло. Он лишь недоуменно смотрел в камеру, явно удивившись происходящему. Остается надеяться, что осел не замышлял ничего дурного, и просто не знал, как подступиться к песику.