Никто не ожидал, что обеспечивать мигрантов нужно так долго

У некоторых жителей Франции, решивших разместить у себя беженцев из Украины, возникли претензии к мигрантам, которые они решили выразить в беседе с журналистами газеты Le Figaro.

По информации управления по иммиграции и интеграции республики, порядка 70 тысяч беженцев из Украины ежемесячно получают пособие в размере 426 евро. Однако парадокс заключается в том, что местное население не может дождаться аналогичной финансовой поддержки со стороны властей за оказание помощи беженцам.

Один из местных жителей пожаловался, что стал тратить в месяц вместо прежних 300 евро до 1,6 тысячи после предоставления жилья пятерым беженцам. Самостоятельно помочь себе те до сих пор не в состоянии: без знания французского языка практически нереально найти работу.

Еще одна женщина рассказала, что предоставила для украинских беженцев свою студию и решила снабжать тех продовольственными товарами и одеждой. Проблема же заключается в том, что никто не думал, что придется тратить на беженцев время и средства так долго.