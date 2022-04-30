Для восполнения запасов потребуется несколько лет

Американская армия продолжает стремительно опустошать свои оружейные слады, реализуя массовые поставки военной помощи для украинских вооруженных сил. Как пишет обрзреватель издания The National Interest Калеб Ларсон, за все время с начала специальной военной операции России Пентагон отгрузил порядка 30% собственных запасов противотанковых и зенитных ракет "Стингер" и "Джавелин".

Восполнить эти запасы для Штатов в ближайшей перспективе проблематично. Производственные процессы, действующие со времен холодной войны, уже остановлены. Чтобы нарастить прежний объем "Джавелинов", США нужно потратить примерно пять лет.

"Однако еще одним препятствием может стать текущий уровень инфляции в стране. Контракты между Пентагоном и частными компаниями на производство большего количества ракет также должны учитывать этот важный фактор", – пишет обозреватель.



Теперь в США озабочены вопросом отгрузки 155-мм гаубиц с необходимыми боевыми припасами. Вероятнее всего, отмечает обозреватель, Соединенные Штаты пойдут на смягчение правил для производства на рынке военно-промышленной продукции и разрешат иным странам производить оружие для поставок на Украину. Так Пентагон возобновит производственную базу "Стингеров" и "Джавелинов".