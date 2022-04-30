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Главные группировки ВСУ и украинских нацбатов будут взяты минимум в три котла. Вероятно, в скором времени Западу будет банально некому поставлять вооружение, считает политолог Евгений Михайлов.
Специалист напомнил о недавних заявлениях Министерства обороны – российские средства противовоздушной обороны сбили 18 украинских БПЛА, включая "Байрактары", считавшиеся весьма грозной силой до недавних пор. Однако можно в этих заявлениях сделать следующий вывод: российские войска нацелены на уничтожение самых мощных группировок противника.
После выполнения такой задачи западная помощь не окажет никакой помощи для ВСУ – будет банально некому помогать. Весь смысл подобной помощи для Запада будет потерян, несмотря на серьезные потоки вооружения от "сердобольной" Европы и США, которые не прочь разжечь пламя.
Однако генштаб, считает специалист, планирует взять самые боеспособные части вооруженных сил Украины минимум в три котла, после чего противник будет уничтожен.
"После окружения в котлы украинских военных будет либо уничтожение, либо частичная сдача в плен", – заключил специалист.
Хотя украинская армия не жалеет мирных и наносит удары по гражданским объектам, не принимая в расчет все жертвы от зон поражения – Киев считает, что чем больше потерь, тем лучше.
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