Дипломат проехался по всему федеральному правительству

Украине требуется срочная поддержка с современным вооружением, однако действующая немецкая администрация продолжает "бороться с собой" и различными способами выступать с оправдательными заявлениями по поводу "своего бездействия", заявил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник.

По словам дипломата, официальный Берлин вкладывает недостаточно усилий в оказание поддержки для Украины. А факт того, что с самого начала специальной военной операции в стране, где ведут боевые действия российские войска, не появился ни один официальный представитель ФРГ, говорит сам за себя.

Мельник полагает, что действующий глава федерального правительства Германии Олаф Шольф решил действовать по аналогии с Ангелой Меркель: занять наблюдательную позицию со стороны и выжидать. Однако канцлеру, на взгляд посла, не достает "смелости и воображения".

Украинский посол уточнил, что критикует не только Шольца, а весь состав кабинета министров ФРГ. В ситуации, в которой оказалась Украина, требуется оперативное принятие решений, однако Берлин "абсурдно оправдывает собственное бездействие".

Так, Мельник считает, что Берлин поздно решился на передачу для ВСУ зенитных самоходных установок, которым уже по сорок лет. Однако Украине нужны более современные самоходки, танки Leopard, гаубицы и "многое другое".