Альянс пытается спасти летящую в пропасть репутацию

Североатлантический альянс испытывает пристальный интерес к ситуации на "Азовстали" – НАТО крайне совершенно не желает видеть откровения западных инструкторов о том, как они учили украинских военнослужащих убивать мирных жителей Донбасса, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Администрация Донецкой народной республики утверждает, что на территории "Азовстали" находится порядка 400 иностранных наемников из самых разных государств. В том числе и специалисты с инструкторами, проводившими обучение для нацбатов. Речь идет об офицерских чинах из Соединенных Штатов, Канады, ФРГ, Швеции и Турции.

"По этой причине все руководители государств из Альянса проявляют такую заинтересованность. Чтобы люди не оказались в свете телевизионных объектов, чтобы никто не видел, как стран НАТО оказывали помощь Украине не только за счет оружия и боевых припасов, но и руководили действиями бандеровцев против Донбасса", – высказался обозреватель.

Ранее Литовкин заявил, что просьба боевиков из "Азовстали" об эвакуации в Турцию стала исполнением приказа, отданным руководством из Киева.