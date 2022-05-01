Три времени года: Собянин рассказал об уникальном природном аттракционе в парке «Зарядье»

В парке около Кремля стартовали "Волны цветения"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальном природном аттракционе в столичном парке "Зарядье". На территории больше 1 га поднялись "Волны цветения" – цветочные ковры, которые будут сменять друг друга до самого конца осени.

В апреле в парке распустились первоцветы: крокусы, хионодоксы, пушкинии, мускари. Летом их сменит ковер из гвоздик, колокольчиков, нивяников, эхинации и, конечно, подсолнечника. А в сентябре-октябре зацветут вереск, рудбекия, хризантемы, ветреницы и классические осенние астры.





Всего же в 2022 году московские улицы, площади и скверы украсят более 55 миллионов цветов. Цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб составит 880 тыс. кв. м.

В майские праздники в городе распустятся 14 миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили осенью прошлого года. Как только установится стабильная теплая погода, начнется высадка 4,6 миллиона саженцев виолы. В конце мая – начале июня на городских клумбах появится 35,4 миллиона однолетников, всего более 100 разных сортов.

Затем настанет черед высадки многолетников – в том числе, роз и пионов. Планируется высадить более 1,2 миллиона штук. Все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны.