Три времени года: Собянин рассказал об уникальном природном аттракционе в парке «Зарядье»

Три времени года: Собянин рассказал об уникальном природном аттракционе в парке «Зарядье»
Фото: сайт Сергея Собянина
В парке около Кремля стартовали "Волны цветения"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальном природном аттракционе в столичном парке "Зарядье". На территории больше 1 га поднялись "Волны цветения" – цветочные ковры, которые будут сменять друг друга до самого конца осени.

В апреле в парке распустились первоцветы: крокусы, хионодоксы, пушкинии, мускари. Летом их сменит ковер из гвоздик, колокольчиков, нивяников, эхинации и, конечно, подсолнечника. А в сентябре-октябре зацветут вереск, рудбекия, хризантемы, ветреницы и классические осенние астры.


Всего же в 2022 году московские улицы, площади и скверы украсят более 55 миллионов цветов. Цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб составит 880 тыс. кв. м. 

В майские праздники в городе распустятся 14 миллионов тюльпанов, луковицы которых высадили осенью прошлого года. Как только установится стабильная теплая погода, начнется высадка 4,6 миллиона саженцев виолы. В конце мая – начале июня на городских клумбах появится 35,4 миллиона однолетников, всего более 100 разных сортов.

Затем настанет черед высадки многолетников – в том числе, роз и пионов. Планируется высадить более 1,2 миллиона штук. Все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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