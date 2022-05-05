Традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в Москве 9 мая

Традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в Москве 9 мая
Фото: mos.ru
Ожидается, что в акции примут участие более 1 млн человек

На столичные улицы в этом году вернется традиционная акция "Бессмертный полк". Сбор участников стартует 9 мая в 12:30 на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Само шествие начнется в 15:00. 

Москвичи пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров. Ожидается, что к шествию присоединятся более миллиона человек.

"Бессмертный полк – это сердце и душа Дня Победы. В этом году он снова пройдет по улицам нашей столицы. Для нас важно навсегда сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, об их мужестве",

– говорит председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. 

Для участия в шествии необходимо взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Организаторы также рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и не забыть головной убор. Домашних питомцев лучше оставить дома. Запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы. Не рекомендуется также приезжать на шествие на роликовых коньках, скейтбордах или велосипедах.

Распечатать портрет для участия в акции можно бесплатно в центрах госуслуг "Мои документы". Сотрудники помогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию. Кроме того, изображения отсканируют и разместят в электронной книге памяти "Бессмертный полк. Москва".

Станции метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная" в этот день будут закрыты.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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