На фестивальных площадках можно нарисовать весенний пейзаж, высадить цветы, сыграть в баскетбол и научиться печь вишневый калач

В столице продолжается фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы. На фестивальных площадках москвичи и гости столицы могут посмотреть увлекательные спектакли, принять участие в мастер-классах, попробовать оригинальные блюда и порадовать себе необычными сувенирами. Фестиваль "Московская весна" в этом году пришел на смену благотворительному фестивалю "Пасхальный дар".

5 мая, на Тверской площади выступит оперное трио Singing Delivery, а 6 мая Московский детский музыкальный театр "Экспромт" представит спектакль "Муха-цокотуха".

В сквере у Гольяновского пруда 5 мая Московский театр мимики и жеста приглашает посмотреть спектакль "Даром время не теряй". Постановка будет интересна детям и взрослым. Этот спектакль также покажут 6 мая на Вешняковской улице. Кроме того, 6 мая гостей порадует мудрая детская сказка "Цветик-семицветик" в исполнении артистов театра "Ля Друзья".

Начало всех спектаклей в 17:00.

Школа музыки и танцев на улицах Городецкой и Перерва проведет урок по сценическому движению, где участникам покажут, как взаимодействовать с пространством. Занятие пройдет 5 и 6 мая в 15:00, а также 7 мая в 13:00.



Открытый урок проведут и для поклонников ретротанца. Он начнется 5 мая в 18:00. Участники узнают, какие танцевальные движения были популярны в прошлом веке. Посетить занятие можно также 7 мая в 16:00.

На тех же площадках 6 мая в 16:00 и 7 мая в 18:00 гостей познакомят с балетной пластикой, а 6 мая в 17:00 – с основами хип-хопа. Для тех, кто мечтает попробовать себя в роли диджея, проведут урок диджеинга. Занятие начнется 7 мая в 16:00.

Как сделать оригинальную открытку, украшенную цветами, расскажут посетителям площадки на улице Адмирала Руднева. Мастер-классы пройдут 5 и 6 мая в 15:00, 7 мая в 15:00 и 17:00. Там также научат декорировать рамку и рельефную открытку в подарок ветеранам Великой Отечественной войны. Присоединиться к занятию можно 5, 6 и 7 мая в 16:00. Кроме того, 7 мая в 18:00 всех желающих научат делать монограмму собственного дизайна в экорамке.

Научиться готовить полезные блюда москвичей приглашают на площадку фестиваля в районе Куркино. Как сделать оладьи на кислом молоке, гости узнают 5 мая в 16:00 и 18:00, 6 мая в 15:00 и 17:00 научатся готовить полезные конфеты, а 7 мая в 14:00 и 17:00 – клубничный кефир.

Кулинарными секретами поделятся и с гостями фестивальных площадок на бульваре Дмитрия Донского, площади Славы, Профсоюзной и Матвеевской улицах. 5, 6 и 7 мая в 15:00 москвичей научат готовить калач с вишней, а в 17:00 покажут, как сделать хрустящие чипсы из картофельной кожуры. 7 мая в 13:00 любителям выпечки расскажут, как приготовить кексы с лесными ягодами.