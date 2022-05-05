Знаменитый польский ясновидящий предвидел конфликт на Украине

Сегодня все внимание мирового пространства приковано к событиям, разворачивающимся на территории украинского государства. Многие эксперты стараются сделать прогнозы по поводу финала специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса, однако некоторые выдающиеся ясновидящие сделали это еще несколько десятилетий назад. Так, знаменитый экстрасенс Вольф Мессинг знал, что в 2022-м году в конфликте схлестнутся Россия и коллективный Запад.



Личный предсказатель вождя Советского Союза Иосифа Сталина также дал прогноз по поводу того, чем завершится конфликтная ситуация, развернувшаяся в XXI веке. Польский ясновидящий утверждал, что будущее за Российской Федерацией. Потрясения текущего века завершатся тем, что наша страна станет ведущей мировой державой, а Соединенные Штаты Америки растеряют все свое влияние.

Несколько десятилетий назад Мессинг говорил, что "клочок южной земли" заставит весь мир перевернуться. Сегодня становится очевидным, что речь идет про украинский конфликт в Донбассе.

К слову, ранее пророк Мюльхиазль предсказал миру ужасные события после Второй мировой войны.