Военный деятель отказался идти в суд

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков ответил на обвинения в предательстве, которые ему предъявил телеведущий Владимир Соловьев. Своей реакцией он поделился с изданием News.ru.

Напомним, журналист заявил, что военный деятель виноват в сдаче Славянска и отступлении к Донецку. Он полагает, что тот этим решением предал своих же солдат.

Срелков заявил, что за "высерами" Соловьева он не следит. К претензиям в свой адрес он уже привык.

"И Донецк чуть не сдали, и Москву скоро из-за меня чуть не сдадут. Я согласен, да. <...> Кто ж ещё-то? Других нет", – приводит его слова издание.

Теперь, отметил экс-глава Минобороны, он ждет, когда за ним придут.

При этом подавать иск на Соловьева из-за оскорбления он не намерен, поскольку "с ****** не судится".

В последнее время телеведущий стал фигурантом крупных скандалов. Его заявление о Екатеринбурге и жителях города получило широкую известность – ответить ему решились местные чиновники и знаменитости. Некоторые даже решили подать на Соловьева в суд.