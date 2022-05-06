Стрелков ответил на претензии Соловьева непечатным словом

Стрелков ответил на претензии Соловьева непечатным словом
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военный деятель отказался идти в суд

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков ответил на обвинения в предательстве, которые ему предъявил телеведущий Владимир Соловьев. Своей реакцией он поделился с изданием News.ru.

Напомним, журналист заявил, что военный деятель виноват в сдаче Славянска и отступлении к Донецку. Он полагает, что тот этим решением предал своих же солдат.

Срелков заявил, что за "высерами" Соловьева он не следит. К претензиям в свой адрес он уже привык.

"И Донецк чуть не сдали, и Москву скоро из-за меня чуть не сдадут. Я согласен, да. <...> Кто ж ещё-то? Других нет", – приводит его слова издание.

Теперь, отметил экс-глава Минобороны, он ждет, когда за ним придут. 

При этом подавать иск на Соловьева из-за оскорбления он не намерен, поскольку "с ****** не судится". 

В последнее время телеведущий стал фигурантом крупных скандалов. Его заявление о Екатеринбурге и жителях города получило широкую известность – ответить ему решились местные чиновники и знаменитости. Некоторые даже решили подать на Соловьева в суд.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей