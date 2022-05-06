Рынок диктует правила

Количество объявлений в России по продаже загородных земельных участков выросло в апреле текущего года на 10% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. В целом же, указывают опрошенные на рынке эксперты, число предложений о продаже загородных домов осталось прежним.

Как указал специалист отрасли Евгений Белокуров, указанные изменения вызваны подорожанием строительных материалов – из-за этого люди рассматривают вариант о повышении цены на уже готовые дома. И по этой причине продавцы чаще всего указывают пустующие участки, где отсутствует строение.

Неуверенность также обусловлена колебаниями курса рубля. Собственники не слишком охотно расстаются с недвижимостью за городом.

В апреле 2022 года спрос на дома оказался ниже на 31%, чем в прошлом году. На участки – на 44 процента. Такие же "настроения" преобладают и на рынке аренды.

Кое-кто, однако, считает, что причина заключается в росте частного строительства – несколько лет на рынке строители скупали участки для создания объектов, теперь же пришла их поскорее продавать из-за подорожания себестоимости строительства.