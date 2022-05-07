Пагубные пристрастия жителей этой страны влияют на военный потенциал

Зарубежные ученые проанализировали ситуацию в вооруженных силах США и пришли к плачевному выводу. По мнению экспертов, массовое ожирение населения страны постоянно снижает боеготовность американской армии, что угрожает безопасности Америки.



Так, как подчеркнули эксперты, эпидемия тучности захватила Соединенные Штаты Америки еще с 1960-х годов. На серьезную проблему, в частности, обратила внимание научная сотрудница Университета штата Кентукки Сара Полис. Специалист подчеркнула, что американское Минобороны делает все для повышения боеготовности армии, однако тотальное ожирение серьезно влияет на ситуацию.

В первую очередь, из-за проблем с лишним весом резко сужается круг жителей Америки, которые подходят для работы по контракту. В целом наблюдаются серьезные проблемы с пополнением армейских рядов. Так, по словам Полис, с середины прошлого века число страдающих ожирением новобранцев, принятых в американскую армию, в мужском сегменте подскочило в два раза, а в женском – в три раза.

К слову, недавно Виктор Баранец рассказал, как русская смекалка превратила в груду металла американские вооружения.