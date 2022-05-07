Как надолго избавиться от пыли: поможет копеечное средство

Как надолго избавиться от пыли: поможет копеечное средство
Фото: www.pixabay.com
Простой способ позволит справиться с налетом на экране телевизора и компьютера

Для многих домохозяек ненавистная пыль стала настоящим бичом. Несмотря на регулярную уборку в квартире, полки имеют обыкновение достаточно быстро покрываться заметным слоем частичек окружающих предметов. Помимо непрезентабельного внешнего вида, пыль становится настоящим адом для аллергиков. Кроме того, в ней могут содержаться болезнетворные микроорганизмы, способные подорвать здоровье членов семейства.

Однако существует несколько простых способов, помогающих справиться с пыльными заносами. Разумеется, нужно регулярно проводить влажную уборку. Также стоит избавиться от пылесборников. Например, большое количество мягких игрушек в квартире негативно влияют на чистоту. Такие вещи можно убрать за стеклянные дверцы или хотя бы сократить их присутствие в доме.

Для того чтобы надолго сохранить поверхности в чистоте, подходит копеечное средство, которое найдется в ванной комнате любой хозяйки. Речь идет об обычном кондиционере для белья. Это средство нужно развести с водой в соотношений 1:4. Жидкость заливаем в пульверизатор. Раствор нужно распределить по поверхности, а затем протереть сухой тряпкой. За счет антистатического эффекта пыль перестанет скапливаться на полках. Таким же образом можно обработать монитор телевизора и компьютера.

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