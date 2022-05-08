Пушистого назвали "реинкарнацией Брюса Ли"

Ни для кого не секрет, что домашние животные обладают разными характерами и каждый по-своему реагируют на жизненные испытания. Так, некоторые коты стремятся не вступать в конфликты с более крупными животными и обычно сбегают с поля боя. Однако попавший на видео мощный рыжий кот явно чувствует себя хозяином улицы. Пушистый не побоялся напасть на огромную овчарку.



Уличные разборки завязались между крупной овчаркой, которую выгуливала хозяйка, и рыжим котом, устроившим променад неподалеку. Удивительно, но усатый ниндзя, похоже, обладает особыми навыками ведения боя. В какой-то момент хвостатый подскочил и с разворота мощно врезал лапой прямо в морду овчарки.

Такое поведение не на шутку испугало собаку. Тем более, что ощутимый удар заставил ее завалиться набок. На замедленных кадрах видно, как пушистый каратист четко исполняет сокрушительный прием из восточных единоборств. Видимо, именно поэтому усатого борца назвали "реинкарнацией Брюса Ли". Забавный видеоролик активно распространился по социальным сетям.

К слову, недавно "Утро" делилось необычным роликом с обезвреженным с помощью вазы злобным чихуахуа.