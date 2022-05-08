Жители Штатов требуют не пускать тренера в страну

Уровень антироссийской истерии с каждым днем только повышается. Некоторые особо яростные жители западных стран готовы бросаться на любого русского человека. На этот раз не повезло заслуженному тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Американские интернет-пользователи буквально обрушились с проклятиями на несчастную россиянку, решившую посетить Соединенные Штаты Америки.



Вскоре Тутберидзе прибудет в Бостон. По имеющейся информации, известная российская тренерша посетит бостонский клуб танцев на льду, где хореограф из Франции Бенуа Ришо готовит танцевальную программу для ее дочки Дианы Дэвис.

Новости о том, что российский тренер прибудет в Соединенные Штаты, взбесили местных обитателей. В социальных сетях люди начали оставлять гневные комментарии. Американцев вывел из себя тот факт, что россиянку собираются пустить в Град на холме.

"Кто ее выпустил из России?", "Вышвырните ее из страны!", "Не надо пускать ее в США", "Этери фактически вне закона", – буйствуют агрессивные американцы в интернет-пространстве.