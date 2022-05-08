"Коррумпированный и жадный": обнищавшие британцы накинулись на Джонсона за помощь Украине

"Коррумпированный и жадный": обнищавшие британцы накинулись на Джонсона за помощь Украине
Борис Джонсон. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ удивляют щедроты премьера на фоне экономической катастрофы

Далеко не все жители западных стран с радостью взирают на происходящее на международной арене. Многие понимают, что привыкшие считать себя хозяевами мира политики по факту ввергают его в хаос и не заботятся даже о населении родных стран. Так, резкой критике подвергся британский премьер-министр.

Шквал негодования сограждан обрушился на Бориса Джонсона после того, как стало известно о его решении отправить киевскому режиму дополнительный пакет материальной помощи в размере 1,3 миллиарда фунтов.

Обычных британцев поражает, что власти их страны делают все для затягивания конфликта и эскалации ситуации. При этом самим британцам приходится несладко – из-за экономического кризиса, вызванного, в частности, антироссийскими санкциями, их уровень жизни серьезно снизился.

Однако проблемы населения Соединенного Королевства, судя по всему, не интересуют местного премьер-министра. Такое положение дел приводит в бешенство несчастных британцев. В комментариях к статье о финансовой помощи для Украины читатели Daily Express выразили свое негодование.

"Это абсолютный позор, он, видимо, хочет быть королем", "Коррумпированный и жадный истеблишмент явно пытается затянуть войну, обострить ситуацию", "Он должен сосредоточиться на британцах. Делай свою чертову работу!" – пишут интернет-пользователи.

К слову, ранее британских наемников на Украине предупредили о смертной казни.

Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
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