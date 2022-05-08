"Хамскую Великобританию" предложили стереть с лица Земли

"Хамскую Великобританию" предложили стереть с лица Земли
Фото: www.pixabay.com
Британских журналистов обеспокоили призывы их российского коллеги

Знаменитый российский журналист Владимир Соловьев славится тем, что за словом в карман не лезет. Любопытно, что за его высказываниями бдительно следят коллеги из других государств. Так, британский таблоид посвятил целую статью рассуждениям Соловьева о том, что "охамевшую" Великобританию было бы неплохо стереть с лица Земли.

Как утверждают журналисты издания The Sun, реализовать такую амбициозную задачу Владимир Рудольфович предлагает с помощью мощнейшей ядерной ракеты "Сармат". Судя по всему, британцев всерьез встревожило его высказывание о сокрушительной силе нашего нового вооружения.

"Как выясняется, один "Сармат" – минус одна Великобритания", – приводят слова Соловьева западные журналисты.

Как отмечают корреспонденты, Соловьева очень раздражает "хамство Великобритании", которая продолжает поддерживать киевский режим и выступает на отъявленных антироссийских позициях.

К слову, недавно жители Соединенного Королевство накинулись на местного премьер-министра. Простых британцев не устраивает, что Борис Джонсон тратит огромные деньги на помощь Украине в то время, когда его сограждане сами нуждаются в финансовой поддержке.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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