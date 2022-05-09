Рыбешка не позволила хамовитой собаке взять над собой верх

Обычно увлекательные истории из жизни домашних питомцев связаны с пушистыми обитателями квартиры. Однако случается так, что повышенную активность и даже агрессию проявляют неожиданные жители квартиры. Так, фурор в интернет-пространстве произвела рыба, отчаянно бросившаяся в схватку с огромным псом.



Что послужило причиной конфликтной ситуации, история умалчивает. Однако, как бы там ни было, на видео попали кадры, на которых обитательница аквариума вызвала недовольство собаки. В итоге пес начал рычать на сожительницу с плавниками, но получил достойный отпор.

Удивительно, но рыба буквально лает в ответ на обидчика. Судя по всему, обитательница аквариума была всерьез рассержена действиями своего соседа. Она отчаянно кидалась на стекло и надеялась вцепиться зубами в собаку. Сложно предположить, чем бы завершилась драка, если бы у рыбы была возможность вцепиться в морду наглого пса.

Удивительная потасовка произвела фурор в интернет-пространстве. Многие не могли поверить, что рыба может так всерьез реагировать на провокации хвостатого приятеля и даже испытывать злость.

К слову, недавно "Утро" делилось забавным видеороликом, на котором бесстрашный кот-каратист напал на овчарку.