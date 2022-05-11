Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 11 мая, сообщают специалисты Гидрометцентра России.
Местами ожидается ветер до 18 метров в секунду, сообщает "Радио 1".
Как отмечает источник, период предупреждения действует с 09:00 до 21:00 11 мая. Ожидается сильный ветер.
О планах Пекина разузнали американские журналисты