В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

продолжениеЖителям Подмосковья пообещали теплую погоду с небольшим дождем
Предупреждение действует с 9 до 21 вечера

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и области 11 мая, сообщают специалисты Гидрометцентра России.

Местами ожидается ветер до 18 метров в секунду, сообщает "Радио 1".

Как отмечает источник, период предупреждения действует с 09:00 до 21:00 11 мая. Ожидается сильный ветер.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
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