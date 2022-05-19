В столице же будет холоднее

Облачная погода с прояснениями, небольшим дождем до 15 градусов тепла ожидается в российской столице 19 мая, сообщили в Гидрометцентре России.

Как отмечает источник, температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла. Местами порывы ветра дойдут до 15 метров в секунду.

В столице же температура воздуха составит не больше 13 градусов, пишет "Радио 1".



