Дожди постепенно сходят на "нет"

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов указал, что на предстоящих выходных ожидается снижение интенсивности дождей в Москве и области.

Продолжительные дожди уже позади, кратковременные осадки возможны, но лишь во второй половине дня, передает "Радио 1".

В субботу температура поднимется до 17 градусов, в воскресенье – до 19 градусов тепла. В пятницу же, отмечает Гидрометцентр, в столице возможен дождь с грозой, передает телеканал "МИР24".



