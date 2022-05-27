Синоптик пообещал москвичам теплые выходные

продолжениеЖителям Московского региона пообещали скорое наступление летней погоды
Дожди постепенно сходят на "нет"

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов указал, что на предстоящих выходных ожидается снижение интенсивности дождей в Москве и области.

Продолжительные дожди уже позади, кратковременные осадки возможны, но лишь во второй половине дня, передает "Радио 1".

В субботу температура поднимется до 17 градусов, в воскресенье – до 19 градусов тепла. В пятницу же, отмечает Гидрометцентр, в столице возможен дождь с грозой, передает телеканал "МИР24".


Источник: RT ✓ Надежный источник
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