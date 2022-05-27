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Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов указал, что на предстоящих выходных ожидается снижение интенсивности дождей в Москве и области.
Продолжительные дожди уже позади, кратковременные осадки возможны, но лишь во второй половине дня, передает "Радио 1".
В субботу температура поднимется до 17 градусов, в воскресенье – до 19 градусов тепла. В пятницу же, отмечает Гидрометцентр, в столице возможен дождь с грозой, передает телеканал "МИР24".
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