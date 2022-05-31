За окном станет по-настоящему тепло уже завтра

Научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд сообщил, что в среду, 1 июня, жителям столицы и области посчастливится встретить по-настоящему теплую погоду.



Как передает издание "Радио 1", завтра столбики термометров подскочат до 24 градусов тепла. Такая отличная погода сохранится, как минимум, до конца недели.

В то же время, в Московской области в среду ожидается туман. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", видимость резко ухудшится в ночные и утренние часы.