Благодаря температуре воздуха в земле сохранилось достаточно влаги

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд вспомнил русскую поговорку, оценивая эффект майской погоды на урожай в Московской области. Он отметил, что в этом году должны уродиться зерновые, плодовые и многие другие культуры.

Температура в мае позволила сохранить в почве достаточное количество влаги. Если бы складывалась иная ситуация, то прогноз на урожай был бы другой.

"Холодный май, который не очень нравится жителям, на самом деле, является залогом хорошего урожая. Есть даже поговорка: "Май холодный – год хлебородный"", – приводит его слова "Радио 1".

Июнь, по его словам. ожидается теплый в Центральной полосе России. Среднемесячная температура ожидается выше нормы.