Осадков в ближайшие дни не предвидится

В ближайшие дни в российской столице дождей точно не предвидится, сообщил глава метеоцентра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, на текущей неделе в столице ожидается сухая погода. В понедельник, возможно, будут осадки, передает "Радио 1".

В середине недели в Москве станет потеплее – до 23 градусов. А в пятницу температура воздуха прогреется до 25 градусов.