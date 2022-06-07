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В ближайшие дни в российской столице дождей точно не предвидится, сообщил глава метеоцентра "Метео" Александр Шувалов.
По словам синоптика, на текущей неделе в столице ожидается сухая погода. В понедельник, возможно, будут осадки, передает "Радио 1".
В середине недели в Москве станет потеплее – до 23 градусов. А в пятницу температура воздуха прогреется до 25 градусов.
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