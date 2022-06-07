Синоптик пообещал москвичам сухую и теплую погоду

Осадков в ближайшие дни не предвидится

В ближайшие дни в российской столице дождей точно не предвидится, сообщил глава метеоцентра "Метео" Александр Шувалов. 

По словам синоптика, на текущей неделе в столице ожидается сухая погода. В понедельник, возможно, будут осадки, передает "Радио 1".

В середине недели в Москве станет потеплее – до 23 градусов. А в пятницу температура воздуха прогреется до 25 градусов.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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